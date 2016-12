El ple municipal a l’Ajuntament de Terrassa ha estat marcat per un debat molt encès que s’ha iniciat després que la regidora de la CUP, Maria Sirvent, hagués presentat una proposta de resolució en defensa de la llibertat d’expressió i en solidaritat amb els encausats per cremar fotos del rei. Durant el parlament de Sirvent, un grup de militants de la CUP, a les portes de la sala del ple, han estripat fotografies del monarca espanyol, Felipe VI. Podeu veure-ho en aquest vídeo:

Acabam d'estripar fotos del monarca perquè a Terrassa no tenim #NiReiNiPor | Solidaritat amb les repressaliades! | #PleTRS pic.twitter.com/4SmqwjWszq

@arranterrassa al ple per enviar FelipVI, borbons i monarquia a la paperera de la història #NiReiNiPor pic.twitter.com/7PwADn42ro

