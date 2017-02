‘No confiem excessivament, per no dir gens, que a l’altra banda a l’Estat hi hagi algú que vulgui acordar el referèndum, però també entenem que és moment de no adjectivar res, el referèndum es defensa per si mateix sense que calgui adjectivar-lo’. Són paraules de la portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, en sortir del Pacte Nacional pel Referèndum. Els cupaires, que han avalat el manifest del comitè executiu, volen explicar al món que ‘a l’Estat no hi ha democràcia, i que no deixa que es pugui celebrar un exercici democràtic tant simple com necessari’. Precisament per això, la diputada de l’esquerra anticapitalista ha qualificat ‘les amenaces’ de l’estat espanyol per frenar el referèndum de ‘previsibles i lamentables’: ‘Són proporcionals a la manca de democràcia’.

