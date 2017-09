Els diputats de la CUP han fet una declaració davant del Parlament de Catalunya remarcant el caràcter històric del ple que comença avui per a exercir l’autodeterminació. ‘Avui és un dia clau, sobretot per l’esquerra independentista que ha treballat durant dècades per l’autodeterminació’, ha dit Anna Gabriel. ‘El dret a l’autodeterminació és clau per aconseguir altres drets. No aprovarem una llei qualsevol, això no va de lectures estretes de la constitució sinó d’aprovar una llei transcendental per a la història del país.’ Gabriel ha afegit que la previsible suspensió de la llei per part del TC ‘no serà excusa de res sinó motor de la desobediència. La conquesta de drets sempre s’ha fet aixi, sobrepassant murs i límits de les legislacions antiquades.

I ha acabat: ‘Tan bon punt s’aprovi la llei i es signi el decret es complirà un dels objectius principals de la legislatura, que era exercir l’autodeterminació.’

