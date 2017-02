Ingredients:

(per a quatre persones)

1 got d’aigua o fumet

8 talls de rap

2 calamars a rodanxes

16 musclos

oli, sal, pebre negre

salsa de tomàquet

2 llesquetes de pa

2 grans d’all

1 got de vi blanc

unes quantes ametlles i avellanes

julivert

una mica de safrà

Elaboració:

Posem oli en una cassola de fang o de ferro i sofregim el pa fins que quedi ben daurat. El retirem i el col·loquem al morter per fer la picada. Per la picada, a més del pa, hi afegim els dos grans d’all, quatre cullerades de salsa de tomàquet, una mica de safrà, un grapadet d’ametlles i avellanes. Quan tot sigui ben picat, afegim el vi i una miqueta d’aigua o de fumet (pot servir l’aigua colada dels musclos).

Posem la picada a la cassola amb el mateix oli i hi afegim l’aigua o el fumet. Deixem que arrenqui el bull. Després, afegim els talls de rap salpebrats, juntament amb el calamar, que haurem passat prèviament per la paella. Fem coure el peix entre quinze i vint minuts. Tot seguit, quan la salsa estigui més aviat espessa, afegim els musclos oberts, amb una sola closca. Al final de tot podem tirar per sobre el plat una mica de julivert picat. I ja podem servir.

