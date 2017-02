Ingredients:

4 patates

200 g carn picada

400 g espinacs frescs

2 ous

100 g de nata

1 ceba

sal, pebre, oli

formatge ratllat per gratinar

Per fer la salsa de formatge:

un pot de 100 g de nata líquida

un tros de brie, emmental i formatge blau

una mica de mantega

Elaboració:

Bullim les patates amb pell i un cop cuites, les deixem refredar.

Bullim els espinacs i un cop cuits els escorreguem ben escorreguts.

Passem la carn per la paella amb una ceba picada i salpebrem.

Amb les patates fem un puré espès i hi posem un rovell d’ou. També s’hi pot posar una cullerada de mantega per amorosir.

Els espinacs, que també s’han d’aixafar, els barregem amb un ou sencer. I la clara que ens sobra s’afegeix a la carn picada amb la ceba cuita.

Untem amb mantega un motlle de plum cake i el cobrim amb paper vegetal. A sota de tot hi posem el puré de patata. I a sobre la carn. A dalt de tot els espinacs. Hi posem formatge ratllat i enfornem de 30 a 40 minuts a 180°.

Desemmotllem amb compte el pastís quan perdi l’escalfor, estirant el paper vegetal.

Per acabar, preparem la salsa de formatge: En una paella desfem la mantega, hi posem la nata líquida i hi desfem els formatges (es poden posar els que tinguis a la nevera). Ha de quedar una salsa espessa. Aquesta salsa també combina bé amb un plat de pasta.

Podem presentar el pastís sencer o emplatat, amb una mica de salsa de formatge per sobre.

