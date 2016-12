Ingredients:

(per 24 canellons)

2 paquets de pasta del caneló per bullir

1 pit de gallina o mig d’ànec

2 pits de pollastre

200 g vedella

250 g carn magre

6 fetges de pollastre o 150 g de fetge d’ànec

1 tòfona

1/4 de litre de llet

una cullerada de farina

Pel rostit:

4 cebes

1 tomàquet

1 cabeça d’alls

un raig de conyac

pebre negre mòlta

oli

sal

Per la beixamel:

1 litre de llet

100 g farina

100 g mantega

una mica de nou moscada

sal

Elaboració:

Agafem una cassola i hi posem totes les carns, la cabeça d’alls, les cebes, el tomàquet i fem el rostit. A mitja cocció hi tirem el raig de conyac. Es courà a foc lent al voltant d’una hora i mitja o dues. De tant en tant, s’han d’anar tombant les carns.

Trinxem les carns un cop cuites, de mica en mica. A la mateixa cassola del rostit (que haurem buidat), hi posem una mica d’oli, rossegem un parell de cullerades de farina i una mica de llet i anem posant la carn trinxada perquè es vagi amorosint.

Bullim la pasta dels canelons amb molta aigua, sal, un raig d’oli i una fulleta de llorer. Posem les plaques a sobre d’un drap de cuina i les deixen assecar i refredar.

Si tenim una mànega pastissera de broquet molt ample, la podem fer servir per omplir els canelons. Va molt bé, es va per feina i els canelons queden plens i bonics. En una safata d’anar al forn, untada amb mantega, col·loquem els canelons.

Fem la beixamel: en un cassó posem la mantega i, un cop desfeta, afegim la farina. L’enrossim i hi anem tirant la llet i remenem. Hi afegim sal, nou moscada i pebre negre mòlt. I no deixem de remenar. Quan la beixamel fa el primer bull es retira del foc i es continua remenant, amb el batedor (de batre a mà ous o deixatar sopes).

Tirem la beixamel per sobre dels canelons i hi posem formatge ratllat. Quan emplatem els canelons, queda molt bé ratllar-hi una mica de tòfona per sobre.

