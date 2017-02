Hui ix publicat en el Diari Oficial de la Generalitat l’anomenat decret de Plurilingüisme presentat el mes de setembre del 2016. Durant aquests mesos s’ha obert un termini d’admissió d’esmenes i divendres passat va ser aprovat pel Consell de la Generalitat. Entitats com Escola Valenciana que va presentar una bateria d’esmenes i propostes de millora, no han sabut fins a veure’l publicat si els n’han admeses algunes.

El nom oficial del decret és ‘Programa d’Educació Plurilingüe Dinàmic’. Quan s’implante el curs que ve conviurà amb uns altres dos plans ideats pels governs del PP per a l’ensenyament de llengües en edats escolars.

La implantació d’aquest model comença el curs 2017-2018 en alumnes d’infantil. Cada any van incorporant-se més nivells fins al curs 2023-2024 quan ja arribarà al Batxillerat i als cicles formatius i fins i tot, la formació de persones adultes.

Aquesta és una de les característiques principals del programa. Per primera volta es fa un pla que coordinat que regula l’ensenyament de llengües de manera coherent en totes les etapes educatives.

Competència comunicativa en les dues llengües oficials

La intenció del decret és que els alumnes acaben la seua escolarització amb competència comunicativa en les dues llengües oficials del País Valencià i amb domini de l’anglès, considerada la llengua franca de comunicació internacional. A més també s’introduirà una segona llengua estrangera.

Aquests últims mesos, els 20 professors que fan tasques d’assessors tècnics docents en educació plurilingüe visiten tots els centres pel país per a resoldre els dubtes dels equips directius. A la vegada han arreplegat les impressions de com reben el decret. A més, la conselleria ha organitzat sessions d’assessorament als equips directius de tot el territori.

La norma contempla fins a sis nivells d’implantació del català en els centres escolars. Cada centre haurà d’avaluar en quin se situa. La decisió la proposa la direcció però s’ha d’aprovar amb el suport dels dos terços del consell escolar.

El més baix de tots és el que s’anomena ‘Bàsic-1’. A educació infantil contempla que només es parle català en les quatre de les vint-i-cinc hores lectives. I en Primària només una àrea, que no és ni ciències ni socials, s’ha d’impartir en català. La majoria de centres de la Vega Baixa del Segura s’estan situant en aquest nivell.

Desapareixen les anomenades línies. El que ara es coneix com a línia en valencià equival a l’Avançat 1 que és el nivell que fa cinc dels sis que preveu la llei.

Escola Valenciana eliminar aquests nivells bàsics per a agilitzar-ne l’aplicació i garantir que tot l’alumnat siga plurilingüe. També Acció Cultural del País Valencià considerava en les seues al·legacions que els dos nivells bàsics no garantien un autèntic plurilingüisme.

Un sistema progressiu

El decret es planteja com un sistema progressiu. És a dir, que l’ideal seria que si per exemple se situa en ‘l’Intermedi-1’ avançara a ‘Intermedi-2’ en la revisió que es farà cada quatre anys. Però això no és obligat. I tampoc no planteja què passaria si un centre decideix retrocedir del nivell en què estava situat.

Un dels principals problemes que els professionals contactats han detectat és que el decret contempla la coordinació entre primària i secundària, però no s’explica com s’ha de fer. Com que els canvis ja s’han d’aplicar el curs que ve, els centres de primària ja prenen les seues decisions sense tenir en compte què faran els instituts pròxims. El que seria recomanable és que una escola de primària i un institut que estan en el mateix barri tinguen el mateix nivell perquè els alumnes continuen la progressió quan passen d’una etapa a l’altra. Això pot afectar molt les decisions de matrícula de les famílies a l’hora d’escolaritzar els fills.

Com que el decret s’emmarca dins el marc europeu comú de referència de llengües i l’ensenyament de llengües s’homologa al de la resta de països, en acabar les diferents etapes formatives els alumnes rebran les certificacions de títols segons el nivell que hagen cursat.

Escola Valenciana

La federació Escola Valenciana va presentar al·legacions a l’esborrany que es va publicar. Demanava la supressió dels nivells més bàsics i més celeritat a l’hora d’implementar el pla. Cap de les dues demandes han estat tingudes en compte per la Conselleria de Vicent Marzà.

Ací hi ha l’enllaç a la pàgina del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb el decret

El Partit Popular, criteris divergents

El decret del Plurilingüisme ha provocat una divisió pública dins el Grup Parlamentari Popular. Tot començava quan ahir diumenge, des del compte oficial de Twitter es donava suport a les declaracions d’un professor anònim que deia que el ‘valencià aïlla’ i el comparava amb l’anglès i l’espanyol. Unes hores més tard, Vicente Betoret, el president provincial del PP de València, també feia servir Twiiter per defensar la llengua. En aquest enllaç podeu seguir la seqüència.

