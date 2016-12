Els preus dels principals serveis, entre ells el gas natural i l’electricitat, començaran l’any amb una congelació de preus al menys pel que fa a la part regulada pel govern espanyol, i ja s’encadenen tres anys d’estabilitat de preus, segons el ministeri d’Energia. Tot i aquesta congelació de la part regulada en la factura, la tercera part del que paga l’usuari, la resta de la tarifa, la que té en compte el cost de l’energia, variarà segons el preu de les matèries primeres (petroli i gas) i la climatologia. En el cas del gas ja s’ha anunciat que la factura s’incrementarà en un 3,5% a partir de l’1 de gener, i la llum, amb una pujada d’entre el 3% i el 4,2% aquest desembre, ja acumula un augment de l’entorn del 20% des del maig. Les tarifes més utilitzades pels usuaris del Transport Metropolità de Barcelona (TMB), metro i autobús, han quedat congelades, també per tercer any consecutiu.

L’any nou comença amb els preus congelats, al menys en una gran part dels serveis que més afecten les famílies. Tot i això, en alguns casos, com és el del gas natural, la factura ja s’ha anunciat que s’incrementarà el 3,5% a partir de l’1 de gener, tot i la congelació de la part regulada pel govern espanyol, que suposa aproximadament un terç de la factura.

En el cas de la llum, tot i la congelació de la part regulada per part del govern espanyol, aquest mes de desembre s’ha incrementat entre un 3% i un 4,2% i això suposa encadenar vuit mesos seguits d’increments. De fet, des de mitjans d’any la factura de la llum acumula un increment de l’entorn del 20% i tot fa pensar que el mes de gener es mantindrà aquesta tendència.

El govern espanyol ha destacat que en els últims tres anys, la part regulada en la factura de la llum i del gas s’ha mantingut congelada, cosa que demostra els beneficis de la reforma dels sistema energètic que va impulsar el govern de l’estat, segons defensa el ministeri d’Energia.

En els últims tres anys, la factura del gas, inclòs la part no regulada del govern, ha mantingut la tarifa inalterable i en el cas de l’electricitat ha caigut en un 2,8%, segons càlculs anunciats pel ministeri d’Energia. Si es té en compte només aquest any 2016, la factura d’un usuari tipus del servei d’electricitat ha vist caure el preu de la tarifa agregada en un 11% en relació amb el 2015 i en un 9% en el cas de la factura del gas natural.

La bombona de gas butà es va situar en 12,28 euros a partir del 15 de novembre d’aquest any, cosa que va suposar un increment del 4,9% en relació amb el bimestre anterior, 0,56 euros més per bombona. Aquest preu de 12,28 euros és com començarà l’any el butà i es mantindrà fins el tercer dimarts de gener quan el ministeri d’Energia decidirà un nou preu a l’alça o a la baixa, condicionat a l’evolució de les matèries primeres.

En el cas de l’aigua, el departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit mantenir congelada la tarifa del 2016.

Autopistes

En el cas de les autopistes propietat de la Generalitat, Territori i Sostenibilitat ha decidit incrementar les tarifes generals en un 0,70%, coincidint amb l’índex d’inflació.

El que sí que ha impulsat el Departament de Josep Rull és l’ampliació de les bonificacions pels usuaris de les tarifes de les autopistes de la Generalitat com és el cas dels usuaris de l’autopista C-16 entre Terrassa i Manresa.

En relació amb les autopistes propietat de l’estat espanyol, els peatges registraran una baixada general de mitjana del 0,4%. Es tracta del segon any que la mitjana de preus de les autopistes de l’estat espanyol es redueix.

En concret, l’A-7 entre Barcelona i la Jonquera reduiran els peatges en un 0,47% i l’AP2, entre Tarragona i Saragossa també es reduirà aquest 0,47%.

Congelació de tarifes de TMB per tercer any consecutiu

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha decidit mantenir els preus congelats de la T-10 en 9,95 euros per títol, després que el 2015 el preu baixes des dels 10,30 euros per cada títol de la T-10 fins l’actual 9,95.El bitllet senzill per un viatge es manté en 2,15 euros i la T-12 s’amplia des dels adolescents de 12 anys fins els de 16 anys durant el període lectiu escolar.

El preu del taxi, la baixada de bandera, també es manté congelat en 2,10 euros.

Les tarifes de correus també s’incrementen i l’enviament d’una carta dins del territori estatal passarà de costar 0,45 euros a 0,50 euros.

