La Comissió d’Economia i Hisenda ha aprovat aquest dimecres a la tarda el projecte de pressupost de la Generalitat per al 2017 amb el vot favorable dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP-CC. Les esmenes de la resta de grups (C’s, PSC, CSQP i PP) a l’estat d’ingressos i despeses dels pressupostos no han prosperat, però sí que ho han fet un total de 802 esmenes a l’articulat. Aquesta aprovació permetrà la tramitació dels pressupostos al ple del parlament. Durant la sessió del matí, els grups parlamentaris han debatut les esmenes del projecte de llei de pressupost de la Generalitat per al 2017 i al vespre s’ha donat llum verda al projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (la llei d’acompanyament).

Un cop fets els dictàmens i publicats al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) s’obre un termini de tres dies perquè dos grups parlamentaris o un desena part dels diputats puguin demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). En aquest cas, el pressupost no es podrà debatre en el ple del parlament fins que el Consell no emeti un dictamen en el termini d’un mes, que en qualsevol cas no serà vinculant. Durant la sessió d’aquest dimecres, el grup de Ciutadans ja ha anunciat que recorrerà al CGE aquests comptes, fet que activarà aquest mecanisme consultiu. El PP va anunciar que també hi donaria suport.

La CUP critica ‘la poca valentia’ del govern en l’increment dels ingressos

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha criticat ‘la poca valentia’ del govern en l’increment dels ingressos en aquests pressupostos, ha demanat la creació d’una banca pública i que ‘s’eviti que en aquest país tot estigui en venda i s’externalitzin’ els serveis públics. La diputada també ha defensat que les seves esmenes van en la línia de reduir despeses de protocol i els sous dels alts càrrecs, que s’haurien de destinar a la formació dels treballadors de la Generalitat en qüestions de gènere i en la renda garantida de ciutadania.

Reguant ha reclamat també que es millori el parc públic d’habitatge i, sobre educació, ha reclamat que es redueixin els concerts educatius, especialment els que segreguen per sexes els alumnes i estan vinculats a institucions de l’Opus Dei. ‘Cal apostar per l’escola pública com un espai de cohesió social’, ha sentenciat Reguant, que també ha proposat millorar l’accés a les escoles bressol, tot i que ha reclamat que aquesta ajuda s’estengui a tot el territori i no només a les comarques més poblades. La diputada ha demanat potenciar el paper de l’ICS, reduir el sou dels alts càrrecs i destinar aquests recursos a l’atenció primària, així com acabar amb la ‘connivència’ publicoprivada i treballar cap a un sistema 100% públic de manera progressiva.

JxSí considera que el recurs al Consell de Garanties es una estratègia per ‘allargar’ l’aprovació del pressupost

El diputat de Junts pel Sí, Roger Torrent, ha lamentat ‘l’obsessió’ amb el 0,02% dels comptes que s’haurien de dedicar a un referèndum i ha defensat que el seu grup ‘es vol centrar en el 100% del pressupost, que són de canvi polític, són expansius, posen fi a les retallades, generen creixement i inclouen 1.350 milions addicionals destinats a les polítiques socials’.

Torrent ha criticat que l’objectiu de l’oposició de portar els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries és ‘allargar l’aprovació’ dels comptes públics i ‘obstruir la democràcia’. Igualment, torrent ha considerat una ‘carta als reis’ bona part dels milers d’esmenes presentades per l’oposició. El diputat ha recordat que són uns pressupostos expansius i especialment en matèria social. Per la seva banda, la diputada de JxSí, Anna Simó, s’ha qüestionat com la resta de grups poden demanar encara més increments pressupostaris a tots els departaments i com es poden finançar aquests recursos.

