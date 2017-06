El portaveu de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, ha exigit a les autoritats militars espanyoles a Catalunya que demanin perdó i assumeixin responsabilitats per l’afusellament de l’ex-president de la Generalitat Lluís Companys. Ha dit: ‘Entenem que no se’n deuen sentir continuadors, però igual que l’estat francès i alemany van assumir les seves responsabilitats, seria exigible que ells fessin el mateix.’

En declaracions a l’agència ACN, Cruanyes ha explicat que l’estat espanyol té una cosa pendent: ‘Fer un acte oficial de demanar perdó i en aquest sentit assumir la seva responsabilitat per l’assassinat de Companys’.

Ha remarcat que un dels principals temes que tenen sobre la taula des de la Comissió de la Dignitat segueix essent el retorn total dels papers de Salamanca: ‘Des de la darrera remesa no ha arribat ni s’ha mogut res més i això no pot ser. S’ha de resoldre’, ha dit. Cruanyes també ha anunciat que preparen noves accions pel retorn dels documents, tot i que no ha concretat quines seran.

Ara farà gairebé un any, el 4 de juliol del 2016, cinquanta propietaris van rebre el tram final dels ‘Papers de Salamanca’. Amb aquest acte de restitució ja es van retornar el 95,6% del total d’arxius i documents rebuts per la Generalitat i el conseller de Cultura, Santi Vila, es va comprometre a fer efectiu el retorn del 100%.

