La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha aixecat aquest dimecres al matí la suspensió de la cotització de les accions d’Abertis després que aquest dimarts a la tarda l’organisme regulador decidís aturar-la davant l’interès de la italiana Atlantia per adquirir la companyia presidida per Salvador Alemany. De fet, ahir a la tarda davant les primeres notícies de la possible operació, les accions estaven guanyant un 6,6%, la major pujada de la jornada entre els 35 títols que cotitzen en aquest selectiu de la borsa espanyola. Directius de les dues companyies es van reunir per plantejar que la italiana fes una opa sobre la multinacional catalana, tot i que encara no s’han concretat preus d’una eventual operació ni cap altra condició, ni les possibles valoracions d’Abertis i/o Atlanta.

L’opa tindria diferents possibilitats de contraprestació: en efectiu, en valors i/o combinacions de totes dues coses, però la italiana encara no ha fet ‘una proposta concreta al respecte’, segons ha comunicat Abertis a la CNMV aquesta passada nit.

En l’actualitat, Abertis té una capitalització borsària de 15.000 milions d’euros mentre que la capitalització d’Atlantia és de 25.000 milions d’euros, segons fonts financeres.

La companyia catalana està present en el mercat italià a través del control del 59,93% de les accions de la societat A4Holding, gestora de les autopistes de la regió del Veneto A-4 entre Brescia i Padova de 146 quilòmetres i l’A-31, l’autopista Valdastico entre Piovene Rocchette i Badia Polesine de 89 quilòmetres. Totes dues autopistes tenen el límit de la concessió fins al 31 de desembre del 2026.

