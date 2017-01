VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La cavalcada dels Reis d’Orient de València, que començarà a les 18.00 hores el dia 5 i mantindrà el seu recorregut habitual, promet ser “molt diferent del que estem acostumats” i un “punt d’inflexió”, ja que estarà plantejada amb “forma de programa de televisió”, on el balcó de l’Ajuntament serà el plató.

A més, desfilaran 30 carrosses, 15 grups d’animació i huit bandes de música i hi haurà més caramels que en l’última edició, amb de 10.000 entre els quals repartix l’Ajuntament i els de la resta de col·laboradors, mentre que el pressupost de la desfilada ascendix des dels 142.000 euros de l’any passat als 150.000 d’esta edició.

Així ho ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, en la roda de premsa de presentació de la cavalcada dels Reis d’Orient, en què també ha participat el coordinador de l’esdeveniment, Sergi Heredia, qui ha assenyalat que el recorregut tindrà fins a sis seccions diferents i que han tractat de “teatralitzar el món de fantasia de l’arribada dels Reis” perquè siga “molt més atractiu i molt més màgic”.

Fuset ha comentat que el balcó principal de l’Ajuntament de València estarà “engalanat amb banderes” caracteritzades per a l’ocasió, en una cavalcada el començament oficial de la qual serà a les 18.00 hores, tot i que tindrà una “prèvia” amb l’arribada dels Reis d’Orient al port de la ciutat.

Per a començar, desfilaran agents de la Policia Local amb vestits de gala, al que seguirà el pas de huit gegants i capgrossos que representaran a personatges il·lustres en la història de València. Després d’ells, serà el torn dels “col·laboradors de l’arribada real”, les empreses que col·laboren amb la cavalcada i que aporten, cadascuna d’elles, 1.000 euros en animació. També participaran en esta part de la festa col·lectius fallers i associacions de la ciutat.

Després, en una tercera fase de la desfilada, els “convidats a l’arribada real” protagonitzaran la cavalcada. Clubs esportius, ONG i les falleres majors i els seus talls de 2016 seran part d’estos “convidats”, als quals seguirà una “història real”, que és la part basada en el relat bíblic, i que encapçalarà Herodes i els innocents i en què “hi haurà Verge, Jesús i José, per si de cas algú té la temptació de dir que no hi ha”, ha dit l’edil.

ARRIBADA DELS REIS I JOGUETS

Finalment, els Reis d’Orient d’Orient –representats per Pedro Hondo, valencià provinent de Guinea Equatorial, com a Baltasar, Paco Albert com a Gaspar i Julio Torras com a Melcior– faran la seua entrada a la plaça de l’Ajuntament i, després d’ells, apareixeran els patges reals en una “fantasia de joguets” en què, ajudats per camions, repartiran 10.000 caramels al voltant de les 20.15 hores.

L’Ajuntament va repartir 2.000 quilos d’estos dolços en l’última edició i afegix 1.000 més en esta ocasió. “Només faltarà gluten”, ha afegit l’edil. Alhora, els xiquets que acudisquen a la cavalcada podran gaudir de 30 carrosses, 15 grups d’animació –davant dels cinc de l’any passat i amb companyies valencianes d’acròbates– i huit bandes de música, que amenitzaran el recorregut.

Esta cavalcada, pensada com un “programa de televisió” i en què el balcó de l’Ajuntament serà el plató, tindrà com a ‘speakers’ la presentadora Carme Juan i al contacontes Carles Cano, i tindrà la novetat d’un espectacle piromusical, a càrrec de la pirotècnica Peñarroja, amb l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar. “Serà un final apoteòsic amb espectacle piromusical i un muntatge de llums i colors”, ha destacat Sergi Heredia.

D’altra banda, Fuset ha apuntat que en la passada edició ja es van restringir les invitacions de les quals disposaven els regidors i enguany s’invitarà a les falleres majors de València i les seues corts d’honor, a representants de Creu Roja, associacions vicentines, o als guanyadors del concurs d’Expojove, entre d’altres.

Alhora, el responsable de Cultura Festiva ha explicat que l’Ajuntament oferirà realització audiovisual amb senyal que es retransmetrà a través de les xarxes socials i estarà disponible per a les televisions que vullguen oferir l’arribada dels Reis d’Orient a València. El consistori també posarà en marxa el hashtag #CavalcadaVLC perquè els ciutadans “aporten les seue impressions i imatges” en Twitter.

LES REINES MAGUES, “CAP TRAUMA”

Preguntat per si de cas l’Ajuntament no considera que la Cavalcada de les Magues, que impulsa la Societat Coral El Micalet i que tindrà lloc el 15 de gener, pot suposar un “trauma infantil”, Fuset ha assegurat que el consistori “no té valoracions”, i alhora ha afegit que “la ciutat és de tots”.

A més, l’edil ha defensat que el consistori de València “no té cap paper” i la que han presentat este dilluns és “l’única cavalcada que organitza l’Ajuntament”. “Hi ha moltes altres entitats festives que organitzen cavalcades i no suposa cap trauma”, ha afirmat.

