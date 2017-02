La Casa Vicens és la primera casa projectada per Antoni Gaudí i el vuitè edifici barceloní catalogat com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. A partir de la tardor es podrà visitar regularment. MoraBanc, entitat andorrana, va adquirir la finca l’any 2014 i l’any passat va obtenir la llicència d’obres de rehabilitació i adequació de l’espai per a acollir visites. Això va accelerar els plans d’obrir la casa al públic.

Les obres, que costaran quatre milions d’euros i seran dirigides per Joan Abellà, pretenen recuperar l’obra original de Gaudí. La visita es completarà amb una exposició permanent sobre la història de la Casa Vicens. MoraBanc vol que aquest nou atractiu turístic al barri de Gràcia de la ciutat tingui un impacte sostenible i per això limitaran el nombre de visitants diaris a cinc-cents i s’evitaran les cues al carrer.

L’objectiu principal de la proposta museològica de la Casa Vicens és recuperar l’obra original de la casa projectada per Antoni Gaudí. És a dir, que la rehabilitació i adequació de l’espai giri entorn de la casa d’estiueig que l’arquitecte va construir per encàrrec de Manuel Vicens, i no de la transformació que va experimentar l’any 1925, a càrrec de l’arquitecte Joan Baptista Serra de Martínez, quan uns nous propietaris van voler convertir-la en residència habitual i en van modificar elements significatius d’ús i d’accés.

Així doncs, més enllà de la restauració d’elements malmesos pel pas del temps, la intervenció arquitectònica (a càrrec dels estudis d’arquitectes Martínez Lapeña-Torres Arquitectes i Daw Office) recuperarà la verticalitat del projecte original (enfrontada a l’horitzontalitat de la casa-residència ampliada, amb un habitatge per planta). Per això es recuperarà l’emplaçament de l’escala on Gaudí la va situar originalment –i que es va destruir amb la primera gran reforma–, tot i que no es replicarà.

Amb aquesta lògica, el projecte museològic de MoraBanc utilitzarà algunes estances de la reforma de 1925 per situar-hi una exposició permanent on s’explicarà la història de Casa Vicens. A més, com que el mobiliari original de la casa no s’ha pogut recuperar, les parets podran acollir ‘intervencions d’artistes o dissenyadors que moblin temporalment l’espai’, segons que explica Abellà. La Casa Vicens comptarà també amb un programa d’exposicions temporals i uns programes amb activitats culturals i educatives per a tots els públics.

Els espais visitables (1.200 metres quadrats en total) seran des del soterrani (llibreria, botiga i serveis) fins a la segona planta (espai expositiu), passant per la planta baixa (accessos, jardí i cafeteria) i la primera planta (espai expositiu). En canvi, no es podrà accedir al terrat de l’edifici, perquè les mesures de seguretat requerides haurien desnaturalitzat l’arquitectura gaudiniana, segons que expliquen els arquitectes.

150.000 visitants l’any

Els responsables del projecte han explicat que volen que la Casa Vicens sigui un exemple de ‘turisme sostenible’. Conscients que la inauguració coincideix amb l’actual debat sobre el model turístic a Barcelona i, a més, amb l’Any Internacional del Turisme Sostenible per les Nacions Unides, la casa vol fer una entrada ‘amable’ a la ciutat i al barri de Gràcia. Per això, els propietaris treballen ja amb el Districte de Gràcia i el departament de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar un pla d’impacte turístic de la Casa Vicens en el barri.

D’entrada, els promotors volen evitar que es formin cues al carrer per accedir a la finca, de manera que els visitants es dirigiran perquè s’esperin al pati interior casa. La mobilitat exterior també preocupa i hom rumia com afavorir el desplaçament fins al carrer de Carolines en transport públic. Oimés que ja hi ha projectada la reforma de l’avinguda del Príncep d’Astúries per reduir-hi el trànsit. Amb tot plegat, Casa Vicens creu que la xifra de cinquanta visitants per hora podria satisfer aquestes preocupacions. Això voldria dir cinc-cents visitants diaris (l’edifici obrirà deu hores) i uns 150.000 visitants anuals.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]