La carta que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va enviar a la presidenta del Congrés espanyol, Ana Pastor, el passat 18 de juny, ha arribat finalment a la cambra baixa, segons que ha confirmat a la premsa la mateixa Pastor, que ha apuntat que l’ha rebuda a través d’una empresa privada de missatgeria.

La presidenta encara no ha avançat la decisió respecte a la petició del president de la Generalitat per poder comparèixer al congrés per explicar el referèndum, però sense sotmetre la qüestió a votació. S’espera que Pastor respongui ara la missiva del president de la Generalitat, malgrat que el PP ja ha expressat la seva oposició a la possibilitat que Puigdemont comparegui sense sotmetre un text a votació com la moció presentada la setmana passada pel PDECat en favor del referèndum.

