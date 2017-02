La campanya convocada per les entitats sobiranistes en suport de l’ex-president de la Generalitat Artur Mas, l’ex-vice-presidenta Joana Ortega i l’ex-consellera d’Ensenyament Irene Rigau amb motiu dels judicis el proper 6-F per haver organitzat el 9-N supera els 20.000 inscrits. La xifra l’ha donat a conèixer el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, després de participar de la segona reunió del Pacte Nacional pel Referèndum. Cuixart ha reiterat la crida a la participació a aquesta mobilització i ha insistit en el fet que aquesta ‘no és en defensa de ningú en concret sinó de la democràcia’. El president d’Òmnium s’ha mostrat convençut que ‘el poble no fallarà’ i que la de dilluns serà una ‘nova demostració d’una mobilització democràtica i pacífica’.

