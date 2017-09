El Tribunal Suprem de Kènia ha determinat aquest divendres l’anul·lació de la victòria del president, Uhuru Kenyatta, en les presidencials a l’agost, afirmant que els resultats són ‘invàlids i nuls’ a causa de les ‘irregularitats’ registrades.

El tribunal ha ressaltat que, no obstant això, no hi ha proves sobre una conducta inadequada per part de Kenyatta durant el procés electoral, anunciant que els propers comicis hauran de celebrar-se en un termini de 60 dies.

En la seva resolució, retransmesa en directe pels mitjans del país, l’organisme ha afirmat que la decisió d’anul·lar els resultats ha estat adoptada amb quatre vots a favor i dos en contra.

