El parlament ha rebutjat amb els vots en contra de JxSí i la CUP una moció de C’s que instava el Govern a abstenir-se de suggerir o fer indicacions als empleats públics sobre quan han de demanar festa ni per a què l’han d’utilitzar. C’s ha justificat la moció fent referència a les declaracions de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, assegurant que veia lògic que els empleats públics demanessin festa el passat 6-F amb motiu del judici pel 9-N. El text, demanava també garantir que el govern no cursarà cap ordre, instrucció o recomanació que sigui contrària a l’ordenament jurídic constitucional i estatutari espanyol o a les resolucions judicials. La formació taronja havia acceptat una esmena de CSQP que demanava que es concretés en un termini màxim de tres mesos el calendari de retorn dels drets i condicions laborals del personal públic.

