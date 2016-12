Junts pel Sí i la CUP perfilen una llista amb cent vint especialistes en diplomàcia i dret internacional perquè integrin un comitè d’experts per al referèndum. Ara com ara, no hi ha noms acordats, sinó perfils que podrien encaixar en aquest grup. La creació d’aquest comitè és un encàrrec del parlament, que estableix que s’ha de crear abans d’acabar l’any. Un cop creat, se’n faran públics els objectius.

A banda d’aquest mandat parlamentari, de la cimera pel referèndum de demà n’hauria de sortir una altra decisió: la creació d’un consell d’expert que haurà per pugui assessorar en el dia a dia del procés. La CUP ha demanat que aquest consell d’experts estigui format per juristes i politòlegs que puguin fer dictàmens sobre l’actuació de l’estat espanyol i les passes que ha de fer Catalunya. La intenció és que sigui un comitè d’avaluació de ‘les garanties democràtiques en tot el procés, incloent-hi també el referèndum’.

A la reunió de demà, es parlarà primer de tot del canvi de nom de l’organisme: de ‘Pacte Nacional pel Dret de Decidir’ a ‘Pacte Nacional pel Referèndum’. També s’acordarà l’organització i les línies d’actuació d’ara al setembre de l’any vinent, data prevista del referèndum. Així mateix, es definirà quines persones i entitats formaran part del Pacte Nacional.

Per una altra banda, demà s’han de definir les grans línies de la campanya pel referèndum. No serà una campanya pel sí o pel no, sinó a favor de la democràcia i del dret de fer un referèndum per a decidir el futur polític del país. Independentment, cada partit o entitat farà la campanya per l’opció que propugni.

La cimera començarà a dos quarts de sis de la tarda i serà encapçalada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Hi assistiran membres del govern, partits favorables al dret de decidir, institucions, entitats, sindicats i patronals. Aquesta reunió és un dels compromisos entre Junts pel Sí i la CUP.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]