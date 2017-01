JxSí i la CUP han votat avui a la Junta de Portaveus del Parlament contra una petició de Cs perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui en el pròxim ple per explicar les declaracions del ja dimitit senador d’ERC Santiago Vidal sobre que el govern obté dades fiscals dels catalans il·legalment.

Segons fonts parlamentàries, el PSC, CSQP i el PP han donat suport a la proposta de Cs, però els vots dels quatre grups de l’oposició no han estat suficients per superar la majoria absoluta que sumen JxSí i la CUP a la junta.

Les esmentades fonts han detallat que els dos grups independentistes han al·legat que el 15 de febrer hi ha programada una compareixença del vicepresident, Oriol Junqueras, a la Comissió d’Assumptes Institucionals i que allà els grups podran preguntar sobre el cas Vidal.

