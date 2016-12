El president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, i la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, han coincidit en fixar “data de caducitat” a un referèndum acordat, la proposta sobre la taula després de la cimera d’aquest divendres al Parlament. “És l’últim intent”, ha advertit la cupaire en declaracions aquest dissabte a Catalunya Ràdio. Turull s’ha sumat a delimitar en el temps la via acordada: “Fa molt temps que estem en aquest procés, l’Estat no necessita nou mesos per saber si en vol parlar o no, amb uns quants mesos ho sabrem de seguida si hi ha possibilitat o no”. En canvi, Lluís Rabell, president del grup parlamentari de CSQP, no ha apostat per posar-hi caducitat. Rabell no vol definir-ho com a “impossible”: “La batalla serà difícil però és oberta, el futur està en disputa”.

En aquest sentit, Rabell ha apostat per emparar-se en la correlació de forces a l’Estat partidàries del dret a decidir, una correlació que la CUP també veu sense albirar “canvis radicals els propers anys”. “No li perdonarem a l’Estat que senti la pressió democràtica del 85%” de catalans que volen un referèndum. És aquest el motiu dels cupaires per ser a la cimera, ha insistit Gibert. “És l’últim intent”, ha insistit mentre Turull advertia que “s’ha acabat fer bullir l’olla i marejar la perdiu”. Per Rabell, però, una consulta que no sigui acordada i amb garanties és “fer-se trampes al solitari” perquè “no resol el problema” a Catalunya. “Si fem un altre 9-N, no tindrà efectes jurídics ni reconeixement internacional”. En qualsevol cas, Turull també ha apuntat que la cimera d’aquest divendres “no refreda” el referèndum unilateral, acordat durant el debat de política general. “La voluntat de fer-ho pactat sempre hi ha estat, hi és i hi serà fins a l’últim minut; com que els catalans votarem” com a tard a la segona quinzena de setembre. “L’Estat n’ha de prendre nota”.

