Davant del reguitzell d’amenaces contra el ple que es farà demà i on és previst d’aprovar la llei del referèndum d’autodeterminació, la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha explicat que han estudiat a fons la legislació que els permet recórrer als tribunals i a la legislació internacional per a defensar la democràcia a Catalunya. ‘Farem el que calgui per defensar el dret de vot dels ciutadans’, ha dit Rovira, que ha recordat els tractats internacionals que el Regne d’Espanya ha signat i que el vinculen també jurídicament. Entre més, Rovira ha assenyalat la Carta Europea dels Drets Fonamentals, que és molt clara en la defensa dels drets dels ciutadans de la Unió Europea.

La secretària general d’ERC ha denunciat les amenaces constants que arriben de l’estat espanyol ‘que van en la línia d’impedir el funcionament normal de les institucions’. Considera que es tracta d’una interpretació esbiaixada de les lleis. ‘Però nosaltres ens hem estudiat a fons la legislació i sabem que fer un referèndum no és cap delicte’, ha dit. ‘Atemptar contra la inviolabilitat dels diputats sí que pot ser delicte. Coartar la llibertat d’actuació dels diputats per defensar les seves posicions pot ser delicte.’ I ha afegit: ‘Si algú intenta impedir el funcionament del parlament, ho entendrem com un atac directe a les nostres institucions democràtiques. I un atac als drets fonamentals dels ciutadans com el dret de ser representat al parlament i el dret de llibertat d’expressió.’

Rovira ha posat especial èmfasi en els efectes sobre el dret internacional. ‘L’estat espanyol està obligat pels tractats internacionals que ha signat com el dret de llibertat d’expressió’, ha assenyalat la portaveu de Junts pel Sí. ‘I el dret d’autodeterminació, signat per l’estat espanyol en tractats internacionals, està pensat per a garantir l’ordre i la pau internacional’, ha dit. En aquest sentit, Rovira ha dit que utilitzaran tots els mecanismes legals al seu abast ‘per protegir el dret de vot dels ciutadans de Catalunya’ també amb la legislació internacional. ‘No posarem en risc els drets humans, els drets fonamentals i la democràcia al nostre país’, ha dit. I ha conclòs: ‘Si cal, tindrem més seny del que ells puguin tenir.’

