El vice-president de la Generalitat i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, ha reaccionat a la decisió de la CUP de donar suport al pressupost de la Generalitat a través del seu compte de Twitter: ‘Seguim i seguirem! Ara, Referèndum’, ha exclamat Junqueras a la xarxa després que la formació anticapitalista hagi decidit donar suport –condicionat al referèndum al setembre- als comptes públics.

