L’actitud dels diputats de Ciutadans ha tret de polleguera avui el vice-president del govern, Oriol Junqueras, quan intervenia des de la tribuna d’oradors del parlament. Justament responia una pregunta formulada per aquest partit sobre la política fiscal del govern i sobre les declaracions polèmiques de l’ex-senador Santi Vidal. Junqueras ha demanat als diputats, especialment a Jean Castel, per què feien els escarafalls que feien. ‘No poden ser una mica més relaxats, tranquils…?’, els ha etzibat.

