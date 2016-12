El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat aquest diumenge de Nadal una relació entre iguals amb l’estat espanyol. En referència a crida a la unitat de l’Estat que aquest dissabte ha fet el rei Felip VI en el seu discurs, Junqueras ha admès no haver-lo escoltat i ha assegurat que “estem a favor de la unitat d’aquells que volen estar units”. El president d’ERC ha expressat la seva voluntat de tenir la millor relació amb l’Estat i ha afegit que passa per aquesta relació entre iguals. Junqueras, que ha assistit a l’acte d’homenatge a l’expresident Francesc Macià en el seu 83è aniversari de la seva mort, ha assegurat que el país s’inspira en la seva figura de Macià i ha afegit que “volem culminar de forma definitiva i sense tardar gaire el camí cap a la república catalana que ell va començar a construir”.

