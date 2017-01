El vice-president i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, compareixerà en comissió al Parlament de Catalunya per a donar explicacions sobre les declaracions de Santi Vidal. Així ho ha anunciat el portaveu adjunt de Junts pel Sí, Roger Torrent, que ha fet oficial la decisió després de conèixer-se que la CUP dóna suport a la petició de la resta de grups parlamentaris. Amb el suport dels anticapitalistes, la petició hauria estat aprovada directament.

Junqueras compareixerà de la mà del secretari d’Hisenda del govern, Lluís Salvadó, que la setmana passada ja va dir que accedia a donar explicacions sobre les declaracions de Santi Vidal.

Més enllà d’aquestes compareixences, no és previst que prosperin cap de les altres peticions fetes per l’oposició i que demanen que compareguin altres membres del govern, ja que la CUP només donarà suport a la de Junqueras.

