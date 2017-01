El vice-president de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha assegurat que el referèndum d’independència és ‘possible de fer-lo abans de l’estiu’. En una entrevista a ‘El món a RAC-1’, Junqueras ha afirmat que avançar el referèndum podria ser una resposta a la voluntat de l’estat espanyol de judicialitzar la política: ‘Si volen inhabilitar Carme Forcadell, alguna mena de resposta hem de ser capaços de donar.’

Tanmateix, ha assegurat que el govern té uns compromisos polítics i parlamentaris, i també aspectes tècnics que voldria complir i aclarir abans d’avançar la consulta. I ha deixat clara una cosa: ‘Disposem de prou dades per a fer el referèndum.’

El sí de la CUP: ‘Un pas important’

Junqueras ha assegurat que el suport de la CUP al pressupost ‘és una passa important, en molts aspectes decisiva, que no ha estat fàcil’. Ha dit que els comptes no agraden a ningú perquè intenten satisfer moltes sensibilitats diferents, però que són molt expansius i els millors possibles. ‘Estic convençut que en una altra situació molts grups estarien encantats de votar-los’, ha afegit.

‘Santi Vidal s’ha explicat molt malament’

Sobre la polèmica de l’ex-senador Santi Vidal, que en conferències havia declarat que la Generalitat havia obtingut il·legalment dades fiscals dels ciutadans, Junqueras ha dit: ‘S’ha explicat molt malament.’ I ha afegit que havia assumit la seva responsabilitat dimitint.

Segons el vice-president, malgrat que les declaracions de l’ex-senador no s’ajustaven a la realitat, ha estat capaç de lliurar la seva acta de senador. Unes responsabilitats que no han volgut afrontar l’ex-cap d’antifrau Daniel de Alfonso ni l’ex-ministre d’Interior espanyol Jorge Fernández Díaz per les seves conspiracions contra el govern català. ‘La diferència és abismal’, ha dit.

Sobre les possibles il·legalitats, Junqueras ha assegurat que el govern es mou sempre dins del marc legal en les seves accions. ‘Fem la nostra feina bé’, ha dit. El vice-president no s’ha mostrat preocupat per la investigació que la fiscalia ha obert arran de les declaracions de Vidal.

