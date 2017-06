ACN Barcelona.-El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha demanat pensar en l’endemà de l’-O i actuar amb responsabilitat. “Passi el que passi el dia 1, s’ha de pensar en el dia següent. Tothom ha de tenir l’interès d’actuar de la manera més responsable possible”, ha declarat Junqueras en una entrevista a ‘La Vanguardia’. El vicepresident ha afegit que tothom ha de ser conscient de les “reputacions creuades” de totes les institucions i que les decisions que es prenguin en contra d’algú “es prenen en contra d’un mateix”. El vicepresident ha afirmat també que amb el referèndum no s’obligarà a ningú “a fer res en contra de la seva voluntat” i que se supliran les “carències” derivades de la “guerra bruta” del govern espanyol.

El vicepresident de la Generalitat s’ha mostrat convençut que certs instruments de l’Estat “utilitzaran la guerra bruta de forma sistemàtica contra els ciutadans” de Catalunya i ha afegit que el que farà el Govern serà “adaptar-se” a aquestes actuacions per fer possible el referèndum. Ha reiterat que l’executiu català “no renuncia” al diàleg però ha constatat que el govern de Mariano Rajoy “no vol parlar” i manté una actitud “molt irresponsable”. Ha afirmat també que el Govern cobrirà les possibles “carències” que es derivin de la “guerra bruta” i l'”abús de poder” del govern espanyol per fer possible el referèndum de l’1 d’octubre i els ha alertat que si s’arribés a un escenari d’inhabilitacions, això “no canviaria res”. “No ens podem deixar condicionar per les decisions profundíssimament injustes que pot impulsar el govern espanyol”, ha declarat.Davant la possibilitat que aquells ajuntaments on no governen forces independentistes, com els del PSC, no hi col·laborin, Junqueras ha esperat que la voluntat ciutadana expressada de forma “tan clara” contribueixi a que si algun consistori tingui algun dubte “es resolgui favorablement”. En cas que no es pugui establir el col·legi electoral on es fa habitualment en qualsevol comicis, es farà “en el lloc més pròxim al que sigui habitual”. Sobre els funcionaris, defensa que mai se n’ha obligat a cap a actuar contra la seva voluntat i que tampoc es farà ara. “No tenim cap intenció d’obligar ningú a fer res que vagi en contra de la seva voluntat”, ha dit.

