El vice-president de la Generalitat i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, ha avançat avui, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que ‘probablement’ el govern farà pública i fixarà la data del referèndum el proper mes d’abril. El vice-president ha assegurat que la Generalitat ‘segurament farà una campanya’ pel foment del vot al referèndum, per tal que ‘tothom que se senti implicat, faci campanya per la participació’. Junqueras, però, s’ha mostrat reticent a concretar detalls de la consulta que està organitzant el govern, i ha afirmat que ‘tal i com es vagin fent les coses i tenint-les a punt, s’aniran explicant’. En ple debat, a més, pel possible avançament de la data de celebració, el vice-president ha reiterat que aques-ta és una possibilitat, sobretot si ‘l’estat segueix amb la pressió’ judicial i acaba inhabilitant la presidenta del parlament, Carme Forcadell. ‘Si ho fan, haurem de donar resposta i potser donar veu als catalans amb el dret a vot és la millor resposta’, ha dit, referint-se a convocar el referèndum abans del previst.

Tot i això, ha volgut matisar que entrar en aquest debat és ‘especular’, perquè ‘no se sap si inhabilitaran Forcadell, i si ho fan, no se sap quan’. En aquest sentit, ha preferit ‘centrar-se en tenir-ho tot a punt, preparat per fer-ho i per fer-ho el millor possible’.

Parlant encara d eles possibles inhabilitacions, Junqueras s’ha mostrat conscient que, en funció de com vagin les coses, els tribunals o l’estat espanyol poden iniciar tràmits judicials que podrien acabar inhabilitant-lo a ell per ser un dels responsables d’haver impulsat el referèndum. ‘I? Hi sóc aquí per fer això. Que facin el que vulguin. Per això també volem guanyar, per fer una nova república on ningú serà inhabilitat per donar resposta a mandats democràtics. Em volen inhabilitar? Que ho facin. Però un cop inhabilitat, es pensen que els que vénen darrere no ho faran com jo o millor?’, ha sentenciat el vice-president.

Arran de la possibilitat que el cens del referèndum que es prepara s’estigués confeccionant amb dades il·legalment aconseguides –tal i com assegurava a les seves xerrades l’exsenador d’ERC Santi Vidal abans d’haver de dimitir per aquestes conferències- , Junqueras ha insistit que ‘tot el que fa el govern és perfectament legal’. I preguntat per com s’obtindrà el cens per a la consulta, el vice-president ha sorprès assegurant que potser no en cal. ‘No és imprescindible. Però si hi ha un cens, serà amb tota la legalitat del món’, ha dit. Sense voler donar més detalls al respecte, s’ha limitat a comentar que el govern vol ‘fer les coses amb les millors condicions possible i el més semblant possible als processos electorals’. ‘Quan ho tinguem fet, serà un plaer explicar-ho. Quan pertoqui, quan haguem pres la decisió definitiva de com es fa. Ara especular sobre detalls i dates concretes, no cal’, ha conclòs.

D’altra banda, Junqueras s’ha mostrat convençut que des de l’estat arribaran embats contra el procés i contra el govern que aniran molt més enllà del que pugui haver dit Santi Vidal i que el vice-president ha tornar a dir que ‘no s’ajustava a la realitat’. ‘Estan volent posar tota mena de pals a les rodes a tot el que fem. Intentaran inventar el que sigui per dificultar el nostre camí. Hi haurà tota mena d’invents. Fins ara ho han fet així, i ho continuaran fent’, ha dit apuntant a l’estat espanyol.

És per això que, davant una possible amenaça de suspensió de l’autonomia que plana sobre l’ambient política cada cop que es parla d’independència, Junqueras ha optat per tallar de rel el conflicte. ‘La millor de les preparacions -contra la suspensió de l’autonomia- és la independència. Ja està. S’ha acabat la suspensió demà’, ha sentenciat.

