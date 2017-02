Les Corts han refusat avui de considerar ‘català’ i ‘valencià’ dues llengües separades. La proposta que la cambra ha rebutjat era del PP i demanava al govern ‘defensar el valencià com a idioma oficial del País Valencià’ i ‘diferent de qualsevol altra llengua, en concret el català’. La proposició ha estat rebutjada amb els quaranta-nou vots de PSPV, Compromís i Podem.

Josep Nadal, diputat de Compromís, ha estat especialment contundent en la seva intervenció. ‘Es tracta de tornar 40 anys enrere i tornar a dividir la societat valenciana en batalletes estèrils. Torna-li la trompa al xic’, ha criticat Nadal. Amb ironia, el diputat ha parlat de ‘la nova línia del PP’ que vol convertir ‘la Sènia amb el Rio Bravo i un mur que el paguin els catalans’. Fent referència a la presidenta popular, Isabel Bonig, Nadal l’ha animada a visitar ‘el seu amic, el xenòfob senyor Albiol’ i explicar-li que ‘vol tractar els catalans com el senyor Albiol tracta els romanesos’. Podeu veure la seva intervenció a continuació:

La votació ha estat envoltada de polèmica quan des del públic s’ha desplegat una pancarta on s’hi podia llegir ‘Parlem valencià, no català’. A l’individu en qüestió se l’ha convidat a abandonar la cambra.

Josep Nadal ha estat entrevistat avui a VilaWeb: ‘El PP vol tornar a les velles baralles lingüístiques per desviar l’atenció dels problemes reals‘

