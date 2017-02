Els eurodiputats Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras i Ramon Tremosa han denunciat al Parlament Europeu l”operació precinte’ que vol dur a terme el govern espanyol per a impedir la celebració d’un referèndum a Catalunya. Ho han fet a través d’una pregunta dirigida a la Comissió Europea, en què fan referència als articles 2 i 7 del Tractat de la Unió Europea (TUE). Terricabras, d’ERC, ha publicat la pregunta que els eurodiputats han registrat al Parlament Europeu.

Hem denunciat al PE l' #operacióPrecinte als col·legis per impedir el referèndum. https://t.co/J22yZRFK8W pic.twitter.com/HgWRJWzP9p

Els eurodiputats catalans demanen a l’executiu comunitari si considera que precintar col·legis electorals és una pràctica compatible amb el principi democràtic, i si creu que aquesta amenaça, en cas de materialitzar-se, suposa una violació dels valors fonamentals de la Unió Europea.

Segons que va transcendir ahir, el govern espanyol té la intenció de precintar els col·legis electorals i assumir les competències en educació que té delegades la Generalitat. És el pas de l”operació diàleg’ a la via més repressiva.

