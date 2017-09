El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, s’ha adreçat als manifestants de la ‘Diada del Sí’, concentrats aquest vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona, per assegurar-los que el país es troba ‘en una cruïlla històrica’. Ha afirmat que els catalans han de triar l’1 d’octubre entre ‘democràcia o repressió’ o entre ‘acabar amb el règim del 78 o ser una autonomia intervinguda per les clavegueres de l’Estat’. Vegeu el vídeo del discurs íntegre del president d’Òmnium Cultural.

Cuixart ha alertat a l’estat espanyol que ningú pot negar el dret universal a votar i ha assegurat que ‘no hem tingut mai por, per això l’1 d’octubre votarem.’ Ha mostrat durant el seu discurs una butlleta, i ha subratllat que val ‘tant pels del sí com pels del no’ perquè votar ‘no ha estat mai un delicte’.

En referència a la llei del referèndum i la llei fundacional de la república, el president d’Òmnium ha afirmat que ara Catalunya disposa de ‘lleis pròpies aprovades pel parlament i basades en la defensa dels drets humans i en la legislació internacional’. I ha recordat que l’estat espanyol va ‘trencar el pacte constitucional’ l’any 2010, per la qual cosa ara ‘el poble català diu que ells ja no tenen cap autoritat, perquè els seus tribunals han deixat de defensar els interessos del poble català’.

Cuixart que ha tingut un record per Muriel Casals, ex-presidenta d’Omnium que va morir el febrer del 2016, ha afirmat que fa 40 anys ‘els nostres pares van lluitar per una Catalunya autònoma i els van enganyar’. Per això, ha afegit, ‘ara tenim l’oportunitat de mostrar que el poder emana del poble’. ‘Tenim l’oportunitat de protagonitzar la revolució democràtica més important d’Europa: la revolució de les urnes!’

Quant a les amenaces de les institucions espanyoles per impedir que se celebri el referèndum, Cuixart ha apuntat que ‘l’estat espanyol té un repte molt gran: convèncer els catalans i catalanes que ens poden empresonar a tots’. Tot ensenyant una butlleta electoral, Cuixart ha recordat que votar ‘no és cap delicte’ i que ‘per damunt de les lleis hi ha la voluntat majoritària del poble de Catalunya.’

En aquesta línia, el president d’Òmnium ha assegurat que ‘la revolució democràtica més important de l’Europa del segle XXI era, és i serà la revolució de les urnes’.

Tenim l’oportunitat de protagonitzar la revolució democràtica més important d’Europa: la revolució de les urnes! #Diada2017 pic.twitter.com/WfZZvK9kDO — Jordi Cuixart (@jcuixart) 11 de setembre de 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]