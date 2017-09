A l’escriptor Jordi Coca li espera una arrenca de curs ben moguda. El setze de novembre estrenarà a la sala tallers del Teatre Nacional de Catalunya Parlàvem d’un somni, una obra basada en una llarga conversa entre Maria Aurèlia Capmany i Pasqual Maragall transcrita per Xavier Febres per a la col·lecció Diàlegs a Barcelona l’any 1984. Ara Coca n’ha fet una versió lliure que dirigirà i de la qual ha preparat la dramatúrgia. Els intèrprets, segons que s’anuncia a la pàgina web del Nacional seran Anna Güell i Òscar Intente i els debats entre Capmany i Maragall tornaran a ser la base d’una gran reflexió entorn de la cultura i la ciutadania. Mentre arribi l’hora de pujar el teló, Coca haurà de defensar la reedició de L’emperador, una novel·la que va veure la llum fa vint anys i que ara ha recuperat l’editorial Comanegra.

Jordi Coca (Barcelona, 1947) és un dels membres més destacats de l’anomenada Generació dels 70. Ha guanyat els principals guardons literaris del país i ha publicat una quarantena de títols, amb transcendència principal pel que fa a les seves novel·les. En aquest sentit assegura que ‘arriba un moment en què t’és una mica igual si has publicat 39 o 41 llibres, la il·lusió per publicar no és la mateixa que quan ets jove. En canvi, em fa una il·lusió molt especial reeditar aquest llibre vint anys després’.

I és que al darrere de L’emperador s’hi amaga una història certament estranya i de mala sort. El llibre va tenir una arrendada espectacular. El va publicar Destino i en els primers tres mesos havia aconseguit vendre més de cinc mil exemplars –la xifra la proporciona el propi autor. Però va coincidir en el moment en què l’editorial es va vendre al grup Planeta i va estar molt de temps en un magatzem i llavors ja pràcticament no se’n va saber res més. Per això aquesta il·lusió de l’autor per recuperar la novel·la que havia estat escollida per la Institució de les Lletres Catalanes com el millor text publicat entre 1996 i 1998.

Però, què és L’emperador, de què va aquesta novel·la? Doncs es tracta d’una obra ambientada a la Xina del segle XVII, un espai immens i convuls per les guerres amb massacres brutals. A la vegada era una terra de grans esperances i tradicions mil·lenàries per on es mou en Suen, un noi senzill que deixa el seu poble per veure el gran Emperador. Així, haurà de lluitar per aprendre i entendre, viure mil aventures i fer un viatge que és a la vegada un periple de tota una vida. Com s’explicà a la roda de premsa, ‘el protagonista lluita amb un dimoni, s’embarca amb uns espies, fa de captaire i fins és acollit per un alt funcionari de la cort. Quan arriba a les portes del palau on habita L’Emperador, més savi i desencisat que al principi, decideix escriure els records i l’aventura del viatge’.

Alerta, però, en cap cas no es tracta d’una novel·la històrica, o com a mínim el seu autor no vol que se l’etiqueti com a tal. ‘En realitat és una faula, una estructura que em serveix molt bé per parlar de tots els temes que a mi m’interessen, i que és una estructura que en aquest cas fa patxoca per embolcallar les passions que em varen moure a l’hora d’escriure’l’. I és que Coca considera que aquest és el llibre que més i millor el representa: ‘D’alguna manera hi ha tots els temes cabdals en la meva obra: hi ha el viatge; la persecució de la utopia; una reflexió sobre la política; la construcció d’una personalitat envers la corrupció del món. Tot això va apareixent a les meves novel·les, però ara ho tenim tot junt i per això es una obra cabdal del meu univers’.

Tot i això, cal no defugir del marc històric, ja que la invasió manxú suposa una ruptura de les estructures tradicionals que hi havia fins aleshores a la Xina i que es basava sobretot en la filosofia de Confuci. Amb l’arribada de les invasions les estructures tremolen i tot canvia de forma radical.

Aquesta nova edició compta amb un pròleg de Francesco Ardolino, professor de la Universitat de Barcelona, que assegurà que ‘el major encert del llibre és que el lector no se n’adona fins al final que el protagonista s’ha fet gran després d’haver-lo seguit per totes les vicissituds’. Aquest pròleg serveix per emmarcar l’obra en el context de la seva reedició i n’explica la història.

D’altra banda, Jordi Coca va explicar que en cap moment s’ha sentit maltractat per la indústria editorial. ‘Mai no he tingut problemes per editar i crec que la majoria dels meus companys de la Generació dels 70 tampoc. Els d’abans sí. Pedrolo, la Capmany i companyia pensaven que després d’ells tot s’acabava i ho lamentaven, però la meva colla amb noms com en Jaume Cabré, la Maria Antònia Oliver, o en Jaume Fuster, per exemple, vàrem ser molt ben rebuts. Una altra cosa és que jo no hagi tingut cap filiació política que m’afavorís. He anat fent el meu camí d’una forma lliure i sense sentir-me mai menystingut. Tot i això està clar que el país és el que és, però ni a França, ni als Estats Units, ni enlloc no lliguen els gossos amb llonganisses els escriptors”.

En aquest sentit, l’autor de L’emperador fa una reflexió interessant sobre el paper que ocupa la seva obra i la dels seus col·legues en el panorama contemporani. ‘L’atenció dels grans mitjans a les novel·les literàries sol ser molt minsa, els mitjans no s’ocupen de la literatura seriosa, però no ho fan els d’aquí i tampoc no ho fan els de fora. Prefereixen informar d’un altre tipus de llibres més lleugers, feta per encàrrec i per la indústria, amb textos molt marcats per l’actualitat. Això d’una banda. I de l’altra és lògic que les noves generacions empenyin per buscar el seu lloc i per treure el cap en un món on de cada vegada és més complicat obtenir visibilitat. I ens hem d’adaptar a això. A més a més al llarg dels anys la trajectòria del nostre grup, dels que hem sobreviscut perquè malauradament molts han mort massa joves, s’ha anat diversificant i cadascú ha fet el seu camí, en un procés absolutament normal, que també ajuda a fer perdre visibilitat com a col·lectiu. Tot plegat fa que d’alguna manera potser la nostra obra no sigui tan reconeguda com en altres moments anteriors, però ja et dic, això no és una exclusiva nostra, està passant gairebé a tot arreu’.

Potser per això en Coca té la mirada posada en el projecte imminent de l’estrena teatral i en d’altres afers escènics dels quals no en vol parlar de moment. Però que ningú no pensi que hem perdut el narrador. Al calaix hi ha una novel·la acabada i enllestida que publicarà l’any que ve. I a més a més podem llegir o rellegir aquesta L’emperador, que el proper dia 26 de setembre es presentarà a la llibreria 22 de Girona i que de ben segur encara voltarà força pel país.

