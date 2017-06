El portaveu d’ERC al congrés espanyol, Joan Tardà, ha denunciat avui la deriva repressiva de l’estat espanyol abans del referèndum del primer d’octubre. ‘Vostès van decidir fa mesos, potser anys, emprendre el camí de la resposta autoritària’, ha dit. En aquest sentit, el diputat ha recordat les inhabilitacions de polítics independentistes, així com les multes i els embargaments que han patit les entitats sobiranistes.

Tardà ha assegurat que aquesta deriva pot comportar que hi hagi ‘presos polítics un altre cop a l’estat espanyol’. Tanmateix, ha afirmat que qualsevol amenaça no pararà la voluntat de votar del poble de Catalunya: ‘Ens garantireu el nostre sofriment, però també la vostra derrota.’ El diputat ha afirmat que omplint les presons d’independentistes, el govern espanyol només aconseguirà que al clam per al referèndum si afegeixi-hi el clam per l’amnistia.

Tardà ha acusat directament el PP i Ciutadans, el seu soci parlamentari, d’instigar aquesta deriva, però també s’ha recordat del PSOE. El portaveu d’ERC ha criticat el silenci i seguidisme dels socialistes. ‘Vostès en són còmplices’, ha afegit.

El diputat ha fet aquestes declaracions en el debat de la moció del PDECat perquè el govern espanyol respecti el referèndum del primer d’octubre. La votació es farà demà, però el text no tindrà els suports necessaris per aprovar-se. Dels partits d’àmbit espanyol, només Podem ha anunciat el seu vot favorable.

