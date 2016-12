El pintor Joan-Pere Viladecans ha il·lustrat l’obra poètica de Miquel Martí i Pol (1929-2003) en cinc grans etapes vitals, que ha plasmat en l’edició de bibliòfil ‘Salveu-me la mirada’ d’Enciclopèdia Catalana, que “mira a la poesia i llegeix la pintura”.

Segons ha explicat Viladecans en una entrevista d’Europa Press, es tracta d’una antologia de poemes, seleccionada per a aquest llibre pel crític literari i expert en Martí i Pol Àlex Broch, que a més ha culminat en una exposició en Can Serra, seu de la Diputació de Barcelona, amb l’obra original, comissariada per Txema Romero.

A banda de l’exhibició, el treball es comercialitzarà en un llibre de gran format amb 278 pàgines i caixa de fusta en edició de col·leccionista –amb 50 exemplars numerats i signats– i en edició estàndard –de 999 exemplars numerats–.

Per a la realització dels llibres, Broch va suggerir a Viladecans 17 obres del poeta, tot i que Viladecans ha revisitat completament la seva obra per al projecte, el resultat del qual ha estat 132 poemes en 17 tríptics.

CINC MOMENTS AUTOBIOGRÀFICS

Com la poesia de Martí i Pol és plenament autobiogràfica, Viladecans s’ha acostat a l’obra mitjançant una “compilació de materials” a través de l’home en cinc grans etapes biogràfiques: la crisi religiosa, el realisme històric, la malaltia, la reconciliació amb la vida i la vellesa.

El treball, que Viladecans desenvolupa des del gener passat, ha estat una relectura “de dalt a baix” de Martí i Pol, que ha traslladat a la seva obra amb una mirada global i usant un vers del poema ‘Salveu-me els ulls’ com a títol del llibre.

“He reflectit l’atmosfera dels poemes”, ha explicat el pintor, per al que il·lustrar el reduir la poesia a un dibuix i ell, en canvi, ha intentat captar l’atmosfera per no interferir i crear un clima propici.

Així, en un primer moment vital reflecteix la vida al seu poble a Roda de Ter (Barcelona), amb elements de terra i molta fusta, reflectint l’austeritat en la vida de poble, passant després a una poesia d’amor per l’etapa ‘Estimada Marta’ que Viladecans ha traçat amb un component femení: “Faig un clima d’aquesta exaltació amatòria a través dels colors, formes i símbols”.

La tercera etapa és el reflex de la seva malaltia –Martí i Pol ha estat diagnosticat d’esclerosi múltiple que va comportar que en la seva obra reflexionés àmpliament sobre la mort–, episodi que Viladecans ha reinterpretat de manera “més explícita” amb vidres trencats i amb la presència en l’obra de les caixes de medicaments que aquest havia de prendre –el que ha requerit d’una investigació per part seva perquè han canviat molt els tractaments de la malaltia–.

A aquesta etapa li segueix una exaltació de la vida i de l’amor davant de la mort, incloent una vessant patriòtica, el que l’artista ha plasmat amb “exaltació del color i elements inconcrets”.

L’última etapa engloba les últimes creacions del poeta “relativament optimistes”, que Viladecans ha traslladat a la làmina amb la presència de blaus.

El resultat és un retrat de l’home, l’intel·lectual compromès i el poeta, en una obra carregada d’art i poesia que Viladecans espera que interessi a tots els coneixedors de l’obra, no necessàriament experts en ella.

Segons la seva opinió, l’art contemporani no és un jeroglífic, sinó que l’important és situar-se davant de l’obra sense prejudicis: “L’important és si t’emociona i et suggereix alguna cosa”, amb dos possibles resultats, un que emocioni en abstracte i un altre que generi identificació d’elements concrets.

