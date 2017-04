Des de fa cinc anys, Sant Jordi ja no és només el dia del llibre i les roses. La música també té el seu espai a l’Antiga Fàbrica Damm, on se celebra el Sant Jordi Musical. Un festival gratuït que presenta una programació amb vint-i-cinc músics repartits en quatre escenaris. Hi destaquen les actuacions de Joan Miquel Oliver i Blaumut, que acaben de publicar disc; els membres dels Catarres fent de discjòqueis; i Doctor Prats i Itaca Band. La festa també inclou gastronomia, signatures de llibres, roses i cerveses.

Les actuacions arrancaran al migdia amb Blaumut (12.00), Joan Miquel Oliver i Pavvla (12.30). A continuació, els Buhos (13.30) il·luminaran Barcelona i en els altres tres espais actuaran Pantaleó, Roger Usart i Ramon Mirabet. Abans de la pausa per dinar, Miqui Puig farà de DJ per anar obrint gana.

La festa continuarà a dos quarts de cinc amb Enric Montefusco, el rock & roll de Dani Nel·lo, Coriola i Esther Comtal. Miqui Puig repetirà, però aquesta vegada ho farà amb el seu grup per presentar disc, Escola de capatassos. A dos quarts de set punxaran els membres dels Catarres Jan Riera i Èric Vergés. Les últimes actuacions seran les d’Ítaca Band, Joan Rovira, Jorge Dóna Rocha (19.00) i el directe de Doctor Prats (20.00), que es perllongarà fins a les nou del vespre.

Les portes del recinte estaran obertes des de dos quarts de dotze del migdia fins a les nou del vespre. A part de les actuacions musicals, els assistents també podran gaudir d’una estona amb els seus ídols. Diferents artistes i grups seran a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm signant discos.

Aquells que vulguin gaudir d’una activitat més completa també podran treure el cap a un espai gastronòmic amb caravanes amb menjar vegà i saludable. Hi haurà un mercat de vinils, roses i llibres. Aquests dos últims, amb finalitat solidària, a càrrec de la Fundació Privada Gaspar de Porolà i la Fundació Servei Solitària a través de la iniciativa Recicla Cultura.

Per aquells que no us podeu acostar a l’Antiga Fàbrica Damm però us encantaria escoltar alguns dels concerts, sapigueu que tots els concerts es podran seguir en directe pels comptes de Twitter i Facebook d’Estrella Damm.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]