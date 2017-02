Nova entrega de l’Especial Premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català, que se celebraran el proper 21 de març a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Amb aquesta sèrie, l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català vol homenatjar la figura d’Antoni Carné, president-fundador de l’entitat, i reflexionar sobre el moment actual del teixit cultural de base.

Des de diferents àmbits professionals, Joan Maluquer sempre ha estat un enamorat de les lletres. Llicenciat en filologia clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha estat secretari de redacció de la prestigiosa Revista de Catalunya (1986-1996), director adjunt de Curial Edicions Catalanes SA (1993-96) I director d’Editorial Thassàlia SA (1996-2000). La seva col·laboració en l’Universitat Catalana d’Estiu ha estat decisiva, contribuint a fomentar el diàleg i reflexió entorn els temes d’actualitat catalana. Un objectiu que també ha perseguit com a director d‘Edicions Galerada i president de l’Associació Heptàgon d’Iniciatives Culturals, entre altres

Antoni Carné també va participar en la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent, explicant el projecte “El País que volem?”. Una de les seves obsessions era crear espais de reflexió.

De fet, el primer contacte de què tinc consciència va ser quan, en fer-se càrrec de la presidència de la Federació de Cors de Clavé, va acudir a Prada a presentar el projecte Debats al Territori, que tantes conseqüències positives ha tingut per al món associatiu.

