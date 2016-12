El jutge deixa en llibertat amb càrrecs el regidor de la CUP de Vic Joan Coma, acusat d’incitar a la sedició. La ficalia ha demanat que se li retiri el passaport. ‘Li han preguntat què significava truita, què significava ous i què significava trencar’, ha explicat el seu advocat i diputat de la CUP, Benet Salellas. ‘Coma ha explicat la posició de legitimació de la desobediència civil com instrument democratitzador i de canvi social’, ha afegit. ‘Li han preguntat si reconeixia els tribunals espanyols, i Coma ha respost que no era un problema específic dels tribunals espanyols sinó que no volia comparèixer davant de cap tribunal que no reconegués els drets polítics mínims i que entenia que el procediment que s’havia dirigit contra ell no els reconeixia pas’.

Després d’aquesta declaració el fiscal ha demanat la llibertat provisional per a Coma, però li manté la imputació i en demana la retirada del passaport.

Joan Coma, ‘acusat d’instigar la sedició’

El regidor de Vic anunciava la detenció ahir al matí a les xarxes socials. ‘L’estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col·lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern.’ Era una detenció prevista, després d’haver-se negat a declarar a l’octubre pel suport a la declaració independentista del 9-N.

L’audiència va rebre a mitjan desembre el tercer informe que el fiscal havia sol·licitat a la Guàrdia Civil, la policia espanyola i els Mossos d’Esquadra sobre la conferència de premsa que va fer Coma el dia que havia estat citat a declarar, després de dir que no hi aniria. Un cop rebuts, el jutge havia de decidir el pas següent i finalment va optar per enviar la policia a detenir Coma i obligar-lo a comparèixer.

El jutge i ex-policia franquista Ismael Moreno Chamarro és qui jutja Coma. És el mateix que va ordenar l’ingrés a la presó d’uns titellaires de Madrid i que investiga l’ANC. Vegeu el perfil que en va fer Andreu Barnils arran del cas dels titellaires. I vegeu com ha utilitzat un concepte franquista per a interrogar Coma.

Aquest procés judicial que encara Coma es basa en les manifestacions que va fer el dia 9 de desembre en el ple municipal en què es va debatre i aprovar una moció de suport a la resolució independentista del Parlament de Catalunya. ‘Per fer la truita s’han de trencar els ous’, va dir aleshores. Podeu escoltar i llegir el discurs que li ha valgut la persecució judicial ací.

