El regidor de la CUP de Vic Joan Coma declara avui a les 10.00 a l’Audiència espanyola, a Madrid. Acusat d’instigar la sedició, va ser detingut ahir per ordre del jutge després d’haver-se negat a declarar a final d’octubre. Finalment, Coma ha decidit que declararia: ‘Podria no fer-ho, però de camí forçat a l’Audiència no paro de pensar que sí, que hi tenim molt a dir.’

En un vídeo enregistrat per quan arribés el moment de la detenció, Coma es referma en la necessitat de decidir a les urnes el futur de Catalunya, ‘si cal, sense permís’. Avui tindrà el suport directe d’Anna Gabriel, Eulàlia Reguant i regidors i militants de la CUP, que ahir a la nit van sortir cap a Madrid.

Coma va rebre durant el dia d’ahir una allau de mostres de suport del món sobiranista. El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; el vice-president, Oriol Junqueras; i el dirigent d’En Comú Podem, Xavier Domènech, per exemple, van fer-li costat i van denunciar la judicialització del procés català per part del govern espanyol.

Pocs minuts després de saber-se la detenció, la CUP i el Moviment 30/03 van convocar concentracions davant les cases de la vila de tot el país. A les vuit del vespre, l’independentisme va tornar a sortir al carrer per defensar la llibertat d’expressió i fer costat al regidor. La concentració més destacada fou la de Vic, la seva ciutat. Prop d’un miler de persones i nombroses personalitats van concentrar-se per donar-li suport. A VilaWeb hem fet un recull de les millors fotografies, fetes per Albert Salamé. Les podeu veure ací.

Llegiu ací l’editorial de Vicent Partal sobre el cas.

Joan Coma, ‘acusat d’instigar la sedició’

El regidor de Vic anunciava la detenció ahir al matí a les xarxes socials. ‘L’estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col·lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern.’ Era una detenció prevista, després d’haver-se negat a declarar a l’octubre pel suport a la declaració independentista del 9-N.

L’audiència va rebre a mitjan desembre el tercer informe que el fiscal havia sol·licitat a la Guàrdia Civil, la policia espanyola i els Mossos d’Esquadra sobre la conferència de premsa que va fer Coma el dia que havia estat citat a declarar, després de dir que no hi aniria. Un cop rebuts, el jutge havia de decidir el pas següent i finalment va optar per enviar la policia a detenir Coma i obligar-lo a comparèixer.

El jutge i ex-policia franquista Ismael Moreno Chamarro és qui jutjarà Coma. És el mateix que va ordenar l’ingrés a la presó d’uns titellaires de Madrid i que investiga l’ANC. Vegeu el perfil que en va fer Andreu Barnils arran del cas dels titellaires.

Aquest procés judicial que encara Coma es basa en les manifestacions que va fer el dia 9 de desembre en el ple municipal en què es va debatre i aprovar una moció de suport a la resolució independentista del Parlament de Catalunya. ‘Per fer la truita s’han de trencar els ous’, va dir aleshores. Podeu escoltar i llegir el discurs que li ha valgut la persecució judicial ací.

