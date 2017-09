L’ex-president del govern Jaume Matas s’ha declarat ‘responsable polític’ de la construcció del Palma Arena. Avui Matas ha tornat a seure al banc dels acusats per la contractació irregular dels arquitectes del velòdrom. S’enfronta a una multa i a quatre anys més de presó pels presumptes delictes de prevaricació, frau i falsedat documental. La fiscalia també demana sis mesos de presó per Ballester, però en el seu cas pot substituir una possible condemna per una sanció de mil euros.

No obstant això, ha assegurat que ell no va demanar l’elaboració del projecte a la fundació Illesport, que estava a càrrec de l’ex-director general d’Esports, José Luis Ballester. Matas ha dit que la responsabilitat era de tots els membres de la contractació i ha afegit que els administratius van considerar que la fundació era la millor opció.

‘No recordo haver portat al consel de govern o haver encarregat el projecte a la fundació Illesport’, ha comentat. Ha argumentat que Palma patia un dèficit important d’aquest tipus d’infrastructures i que es volia impulsar el ciclisme de pista.

Aquesta ha estat la quarta vegada que Matas s’ha assegut al banc dels acusats, després del judici del cas Nóos, el dels discursos escrits per un periodista pagat amb diners públics –pel qual el van condemnar el 2012– i per la contractació fictícia de la seva dona en un hotel.

