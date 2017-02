El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha fet una crida a aturar l’alarmisme sobre el robatori, aquest dimecres, d’una maleta amb fonts radioactives. El conseller ha explicat que la maleta conté un aparell que s’utilitza per fer mesures de densitat i humitat del terreny i que en el seu interior hi ha una capsula que, si es manipulés, podria provocar un efecte de radioactivitat. ‘No hem de ser alarmistes perquè no n’hi ha prou amb obrir la maleta o donar-li un cop. L’element està encapsulat’, insisteix. Jané detalla que si bé existeix una alerta de seguretat per tal de recuperar la maleta, no hi ha una situació de perill excessiu per a les persones ni ha d’existir una ‘angoixa generalitzada’.

El conseller ha fet aquestes apreciacions des de Reus, després que aquest dimecres s’alertés del robatori i dels perills que podria suposar la seva obertura i manipulació. Jané també ha comentat que, per la manera en com es va cometre el robatori, el lladre s’hauria emportat la maleta sense conèixer què hi havia en el seu interior: ‘No és algú que anés a buscar el material concret. És un robatori d’una maleta dins una furgoneta’.

En la mateixa línia s’ha pronunciat també el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), que informa que el material radioactiu que conté la maleta és de ‘baixa activitat’ i que és ‘improbable que sigui perillosa per a les persones’ mentre el material es mantingui íntegre i tancat.

La maleta es va sostreure de la furgoneta d’un tècnic de l’empresa Getinsa-Payma, de Barberà del Vallès, mentre havia parat a dinar a un restaurant de la carretera Font de l’Alzina de Santa Coloma de Gramenet.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]