En els darrers anys les sèries de televisió italianes han protagonitzat un salt qualitatiu molt important. Ha esdevingut tant populars que Itàlia és el país protagonista del festival Serializados Fest, que es fa aquest cap de setmana a Barcelona. Hi haurà Leonardo Fasoli i Maddalena Ravagli, creadors de Gomorra i CeroCeroCero; Ludovica Rampoldi, guionista 1992, 1993 i Tony Grisoni- el guionista britànic de la sèrie italiana The Young Pope. Plegats, representaran i discutiran les seves obres i aquest fenomen.

També protagonitzaran xerrades Javier Olivares, de El Ministerio del Tiempo i Raúl Navarro i Miguel Esteban, de El Fin de la Comedia, entre més. Pel que fa a la resta d’activitats, s’hi estrenaran els documentals The last laugh sobre els límits de l’humor i l’Holocaust –on apareixen Louis CK, Sarah Silverman, Ricky Gervais i Mel Brooks–, i David wants to fly, que s’endinsa en la relació entre David Lynch i un centre de meditació hindú.

A més, es projectaran l’episodi de Joc de Trons ‘La batalla de los bastardos’- acompanyat d’un gelat creat per Jordi Roca per a l’ocasió-, els pilots de la sèrie noruega Valkyrien i The Young Pope de Paolo Sorrentino, i es retrà homenatge a Chicho Ibáñez Serrador, amb l’estrena del documental Imprescindibles sobre la seva figura. Destacar també la presència nacional reduïda a la preestrena de la segona temporada de la sèrie de TV3 Nit i Dia, que comptarà amb una sessió de preguntes als seus creadors.

Enguany el festival amplia el seu aforament i té el Hall i l’Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona com a seu central. La Filmoteca de Catalunya, la Sala Hiroshima, els Cinemes Girona, l’Auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna i la Fàbrica Moritz Barcelona completen la llista d’espais del Serializados. A la fàbrica de la cervesera es faran dissabte l’obra de teatre El niño de la tele i el Late Show, que posaran punt i final al festival.

