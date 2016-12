Israel ha cridat en ple dia de Nadal als ambaixadors dels estats membres del Consell de Seguretat de Nacions Unides que van votar contra els assentaments israelians a Palestina divendres passat. La resolució 2334 va ser aprovada amb els vots a favor de tots els membres del Consell de Seguretat, amb la novetat que els Estats Units no van exercir el tradicional dret de vet, que apliquen de forma sistemàtica a favor d’Israel. L’administració Obama va decidir que el seu ambaixador s’abstingués davant una proposta presentada en principi per Egipte però que va ser finalment proposada per Veneçuela, Malàisia, Senegal i Nova Zelanda.

A la vista d’això Israel ha retirat els seus ambaixadors i ha congelat les relacions diplomàtiques amb Senegal i Nova Zelanda, països als quals acusa d’inspirar la resolució, ha congelat les relacions amb l’autoritat palestina i ha retirat la seva aportació financera de cinc institucions de l’ONU.

Els altres dos estats promotors de la resolució i membres de l’actual Consell de Seguretat de les Nacions Unides, Veneçuela i Malàisia no tenen relacions diplomàtiques amb Israel. I tota la resta, excepte els Estats Units, han estat cridats pel ministeri d’Afers Estrangers que els ha amenaçat amb prendre mesures en contra. Els ambaixadors que han acudit han estat els de Russia, la Xina, França, el Regne Unit, Japó, Ucraïna, Egipte, Angola i Uruguai. Els Estats Units no han estat cridats a consultes.

La resolució aprovada no és coercitiva però pot crear un gran problema a Israel si l’autoritat palestina decidís fer-la servir davant la Cort Penal Internacional.

