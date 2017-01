El primer ministre d’Israel, Binyamín Netanyahu, serà interrogat avui per la policia per rebre regals d’empresaris israelians i estrangers, com a part d’una de les dues investigacions penals que la fiscalia ha obert en contra seva, segons informa la premsa local.

Avihai Mandelblit va ordenar divendres obrir una investigació penal contra Netanyahu per dos assumptes, segons la televisió Channel 10, que no va donar detalls sobre la naturalesa d’aquests casos.

Els mitjans de comunicació hebreus han indicat que una de les indagacions contra Netanyahu respon als regals que aquest i la seva família haurien rebut d’importants homes de negocis, incomplint així les seves obligacions com a càrrec públic.

Durant el cap de setmana, han informat que el president del Congrés Mundial Jueu, Ronald Lauder, ha confessat a la policia que ha fet valuosos regals a Netanyahu i el seu fill Yair. Pel que sembla, aquest testimoni hauria precipitat l’interrogatori del cap de govern.

L’altra investigació estaria relacionada amb un contracte signat pel govern israelià i Thyssen Krupp per a la construcció de tres submarins militars perquè l’advocat de Netanyahu, David Shimron, representa també l’agent local de la naviliera alemanya.

‘S’ha demostrat que les recents acusacions són infundades’, va dir la setmana passada Netanyahu a través d’un comunicat. ‘Ho diem una altra vegada, com ho hem dit sempre, no sortirà res d’això perquè no hi ha res a trobar’, ha sostingut.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]