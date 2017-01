La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha aprofitat el discurs de la gala dels Premis Gaudí per reclamar ajuts específics per al foment del rodatge en català. Segons Passola, la normalització lingüística ‘no ha arribat al cinema’ i, per això, ha reclamat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, present a l’acte, incrementar els recursos per a la televisió pública perquè fomenti la ficció en català i eviti que el talent marxi a les televisions privades. ‘La riquesa d’Europa és al diversitat, la llengua d’Europa és la traducció. Volem ser europeus i volem rodar normalment en català’, ha dit Passola, que s’ha demanat: ‘La normalitzacio no ha arribat al cinema. Que hem fet malament?’

