Un total de 6.788 civils van morir el 2016 a l’Iraq a causa d’atemptats terroristes i del conflicte armat contra l’Estat Islàmic que està assolant el nord del país, segons dades publicades per la Missió d’Assistència de les Nacions Unides per a l’Iraq (UNAMI).

Només en el mes de desembre passat, UNAMI va registrar 385 morts de civils a l’Iraq. La regió de Nínive, on hi ha Mossul, ha estat la regió més afectada per la violència, amb més de 200 víctimes mortals i 511 ferits només en el mes de desembre.

Bagdad també s’ha vist especialment copejada pels atacs terroristes, que han causat la mort de 109 persones l’últim mes del 2016. La petita governació de Kirkuk, al nord del país, ha patit un total de 64 víctimes mortals el desembre .

“Tot i que les xifres de desembre són menors que les dels mesos anteriors, hem registrat un augment dels atacs terroristes en les últimes setmanes, que tenien com a objectiu civils”, ha assenyalat Ján Kubis, representant de la Secretaria General de les Nacions Unides a l’Iraq.

Aquest dilluns, un mínim de 60 persones van morir i desenes van resultar ferides en una cadena d’atemptats que van tenir lloc a diferents punts de l’Iraq. L’atac més important va ser contra un mercat en una cèntrica plaça del barri de Ciutat Sadr, en què el balanç de morts ha ascendit a 39.

En total, d’acord amb les dades d’UNAMI, 12.388 persones van resultar greument ferides a l’Iraq al llarg del 2016. Tot i això, la missió de les Nacions Unides no ha pogut obtenir dades a la província d’Al-Anbar, la regió més extensa de l’Iraq.

“No existeix cap dubte que l’Estat Islàmic està intentant desviar l’atenció de les seves pèrdues a Mossul, i desafortunadament són civils innocents els qui estan pagant el preu”, ha afegit Kubis.

L’ofensiva per a recapturar Mossul, el principal bastió dels gihadistes a l’Iraq, va començar el passat 17 d’octubre. La seva caiguda suposaria una derrota estratègica i simbòlica per al grup.

El passat 26 de desembre, les forces governamentals van anunciar el començament de la segona fase de l’ofensiva, en què participen els peshmerga kurds i les milícies xiïtes que ara ja formen part de les forces de seguretat. L’exèrcit iraquià també té el suport aeri dels Estats Units.

La utilització d’atemptats suïcides, bombes improvisades, morters i franctiradors han estat les tàctiques defensives més letals dels gihadistes que resisteixen l’ofensiva, en què participen uns 100.000 militars iraquians. Aquests atacs se succeeixen no només a Mossul, sinó també en altres punts del país, també a la capital, Bagdad.

