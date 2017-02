Els nivells diaris de diòxid de nitrogen i carboni elemental, o negre, dos dels contaminants associats al trànsit, produeixen fluctuacions en la funció de l’atenció en nens i nenes. Un equip d’investigadors d’ISGlobal ha aprofundit en un estudi anterior que relacionava l’exposició dels nens i nenes a la contaminació i l’atenció i la memòria a llarg termini, i ha demostrat que aquests efectes també es donen a curt termini. L’estudi va fer el seguiment de 2.700 nens i nenes en prop de 300 aules de trenta-nou escoles de Barcelona. El treball demostra que els increments en els nivells ambientals dels contaminants procedents del trànsit estan associats amb una disminució en tots els processos d’atenció dins les aules.

Els investigadors conclouen que els dies en què els nens i nenes van estar exposats a majors nivells de contaminació van mostrar un endarreriment equivalent a més d’un mes en la millora natural de la velocitat de resposta que caldria esperar com a conseqüència del desenvolupament amb l’edat.

Jordi Sunyer, investigador d’ISGlobal i catedràtic de la UPF, explica que la resposta dels nens i nenes va ser ‘’més lenta i menys consistent’’ en els dies amb nivells alts de contaminació. Encara es desconeix l’impacte que pot tenir en els processos d’aprenentatge, però Sunyer creu que és una ‘evidència’ que cal ‘evitar la contaminació’ entorn els centres escolars i especialment la provinent dels vehicles dièsel.

Els científics van fer quatre visites als escolars, durant un any, i se’ls va avaluar per mitjà de tests per ordinador quatre dominis diferents dels processos d’atenció. Les dades obtingudes es van creuar amb mesuraments diaris dels nivells de NO2 i carboni elemental.

