El Departament d’Interior assegura que el cotxe de la parella del Maresme desapareguda no va caure accidentalment al pantà de Susqueda, sinó que ‘algú el va empènyer, el va portar’, ha explicat el conseller Joaquim Forn. D’aquesta manera, no es descarta cap hipòtesi sobre els fets, inclosa la ‘desaparició voluntària’.

En tot cas, el conseller ha demanat el màxim respecte i prudència per no afectar encara més les famílies dels dos desapareguts, i ha explicat que els Bombers, els Mossos, els agents rurals i la unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil estan treballant per localitzar els dos desapareguts.

Fins ara, l’operatiu s’havia mogut a la rodalia de l’embasament i els equips rastrejaven els boscs de la vora. Tanmateix, la investigació va fer un viratge ahir, després de treure el cotxe de la parella de dins del pantà. El vehicle tenia un roc als pedals i la finestra del conductor oberta.

El cap de la intervenció, Jordi Marquès, va dir que la principal hipòtesi de la investigació era que els desapareguts eren dins el pantà. ‘No continuarem fent recerca terrestre si no apareix algun nou indici’, va afegir. Paral·lelament, els Mossos han fet pública una fotografia dels dos joves i han instat la ciutadania a ajudar a cercar-los.

Dins l’automòbil, un Opel Zafira blau, els equips d’emergència hi van trobar la documentació de la parella, a més de material que els fa pensar que passaven la nit en el vehicle. Els equips també han trobat documentació manuscrita, però no n’han revelat el contingut.

