Un grup d’intel·lectuals valencians han signat el manifest ‘Va de democràcia’, que dóna suport al referèndum de l’1d’octubre. En el text, asseguren que no es volen amagar rere una postura de ‘falsa equidistància’ i que veuen la lluita pel dret de decidir dels catalans amb un ‘interès especial, no només com a demòcrates, sinó per tots els vincles que ens uneixen amb Catalunya i la seua gent’.

En aquest sentit, els signants destaquen la ‘deriva autoritària’ de l’estat espanyol que, asseguren, ‘usa ara el procés de Catalunya com a punta de llança però és la mateixa deriva que obvia i ridiculitza les nostres demandes com a poble.’ Es pregunten amb quina legitimitat poden defensar els interessos lingüístics, culturals i econòmics dels valencians, davant un estat espanyol ‘recentralitzador i hostil’, si no defensen el dret dels catalans ‘a votar el seu futur com a poble’. I, en aquesta línia, els promotors animen als valencians a signar el manifest.

D’aquesta manera, els intel·lectuals defensen que ‘el País Valencià també puga votar quin és el seu estatus polític entre la resta d’Estats i nacions del món’, quan hi hagi una majoria a les corts que així ho vulgui.

El manifest és promogut per deu intel·lectuals valencians, entre els que hi figuren periodistes, escriptors, mestres i activistes, entre els quals destaca el periodista JJ Pérez Benlloch, Eliseu Climent, Guillem Agulló Lázaro o Octavi Monsonís.

