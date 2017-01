Aquestes últimes hores s’han difós tant a Twitter com a Facebook comentaris de dos regidors del PP, un de Figueres i l’altre de Vilafant, a l’Alt Empordà, amb continguts amenaçados i amb insults contra els independentistes. El regidor de Figueres, Diego Borrego Torres, havia escrit un comentari a Facebook en què deia: ‘M’agrada més veure com els mossos us fiquen la porra pel cul als independentistes, i encara us agrada’. Hi ha hagut usuaris de les xarxes socials que han demanat explicacions al PP:

Hola @PPCatalunya ens podeu donar una explicació sobre els comentaris del regidor de l'@ajfigueres @DiegoBorregoTor? pic.twitter.com/T8A0p5fJNv — Natàlia Sànchez Dipp (@Nataliadipp) January 27, 2017

Al cap d’una estona, Borrego ha eliminat el comentari i ha publicat a Facebook un breu text dient: ‘Demano disculpes als mossos pel meu piulet anterior. Sempre amb qui ens defensa dels radicals amb les lleis i les normes de convivència’.

Ahir mateix circulaven per la xarxa els missatges amenaçadors del regidor del PP de Vilafant Pepe Parra Gallardo. Fins aquesta tarda tenia el seu perfil de Facebook públic, i s’hi podien veure aquesta mena de publicacions. Però l’ha acabat tancant. Tot amb tot, molts usuaris han estat a temps de desar-los. Entre aquests, n’hi havia un en què proposava que en la pròxima Diada hi anessin els tancs. Vegeu-ne alguns exemples:

He aquí una pequeña muestra del muro de Facebook de José Parra Gallardo, concejal del PP de Vilafant. Su ansia de convivencia les emocionará pic.twitter.com/XTeKJcy3tw — La Retaguardia (@La_Retaguardia) January 26, 2017

