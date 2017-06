ACN Barcelona.-Els Mossos d’Esquadra van detenir ‘in fraganti’ el passat 13 de juny un home de 31 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, com a presumpte autor de nou incendis en un mes. Segons fonts policials, l’home sempre utilitzava accelerants del foc com pastilles per a barbacoes i alcohol, pintava amb un esprai negre les façanes i els intèrfons i habitualment actuava de matinada. A més, hi havia altres elements que apuntaven a la mateixa persona sobre l’autoria dels fets, com que els incendis se succeïen en el temps amb pocs dies de diferència i que es concentraven als barris de la Ribera, Santa Caterina i el Born, al Districte de Ciutat Vella. L’home està acusat de set delictes de danys amb agreujants d’incendi, un delicte d’incendi amb risc per a les persones i un delicte greu de danys amb agreujant d’estralls. Després de passar a disposició judicial el passat 16 de juny, va ingressar a la presó.

Els agents van observar com el detingut també repetia els incendis en alguns carrers. La successió dels focs va posar en risc la integritat dels veïns que residien als edificis afectats i van generar alarma social entre els seus residents. De fet, va ser gràcies a la col·laboració ciutadana que els agents van poder identificar el presumpte autor dels incendis. Van establir un dispositiu de vigilància als barris afectats fins que van poder detenir el piròman ‘in fraganti’ en el moment que havia fet esclatar un artefacte explosiu que havia enganxat amb cinta aïllant a la porta d’accés de l’edifici en un immoble que ja havia patit dos atacs en setmanes anteriors.El detingut, que ja té diversos antecedents de l’any 2011 per a delictes de la mateixa naturalesa, va passar a disposició judicial el dia 16 de juny i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]